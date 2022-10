Tragedie la SIC! Barbatul prins sub un mal de pamant a murit! Pompierii au luptat 2 ore pentru a-l salva - FOTO si VIDEO

UPDATE - Interventie pentru scoaterea unui barbat surprins sub un mal de pamant in localitatea SicISU Cluj anunta ca barbatul prins sub malul de pamant a murit.Pompierii din cadrul Detasamentului Dej si a Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru a scoate un barbat de sub un mal surpat de pamant in localitatea Sic.Apelul de urgenta a venit in jurul orei 15.20, iar la fata locului au fost trimise o autospeciala cu modul de descarcerare, o autospeciala cu ... citeste toata stirea