Tragedie la Spitalul de Copii Cluj. Kristof, un bebelus, s-a stins din viata dupa ce ar fi luat o infectie din spital: ,,Nici imi pare rau nu au zis"

Pe un pat de la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca, la Pediatrie 1, Terapie intensiva, s-a stins din viata Kristof, un copilas de aproape 5 luni, din Tasnad, Satu Mare. Bebelusul a ajuns la Cluj-Napoca marti seara, 10 septembrie, iar la fix o saptamana mai tarziu, s-a stins din viata, dupa o infectie cu stafilococ auriu, contractata in acest aceasta perioada.Parintii lui Kristof au observat un scaun moale pe care copilasul il are, asa ca au decis sa faca o vizita la spitalul din Carei, in ziua ... citește toată știrea