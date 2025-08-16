Editeaza

Tragedie revoltatoare! Un barbat din Cluj, ars pe 50% din corp, e refuzat de spitalele din Romania pe motiv ca nu mai sunt locuri. Familia e disperata

Sursa: Stiri de Cluj
Sambata, 16 August 2025, ora 16:48
28 citiri
Marti dupa-amiaza a avut loc un incendiu de vegetatie in localitatea Somcutu Mic din judetul Cluj. In doar cateva clipe, un barbat de 69 de ani a fost prins de flacari. Norocul a facut ca un vecin, fost pompier, sa fie la fata locului si sa stie cum sa intervina. "L-a gasit un vecin, fost pompier, si a stiut exact ce sa faca. L-a scos din flacari si i-a salvat viata.", povesteste fiica barbatului pentru Stiri de Cluj.
Ranile, insa, sunt grave. Cu aproape 50% din suprafata corpului arsa, ...citește toată știrea

