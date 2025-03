Tragedie transformata in speranta! Medicii din Cluj au realizat cu succes o noua prelevare de organe. Va schimba destinele mai multor pacienti

O noua prelevare de organe si de multitesut a avut loc in acest weekend la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures, cu implicarea directa a unei echipe de medici din Cluj-Napoca.Potrivit informatiilor oficiale, a fost vorba despre un pacient in varsta de 55 de ani, aflat in moarte cerebrala, internat in Sectia Clinica ATI a SCJU Targu Mures, in urma unui accident vascular cerebral hemoragic.In urma prelevarii, rinichii pacientului au fost trimisi la Institutul Clinic de ... citește toată știrea