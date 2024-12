Tramvaiele din Cluj-Napoca vor fi mai silentioase si vor produce mai putine vibratii. Care e motivul VIDEO

Compania de transport a investit 1.1 milioane de euro in achizitia unui sistem performant de rectificare a rotilor de tramvai fara a fi necesara demontarea acestora. Rectificarea rotilor este necesara deoarece in timp acestea se uzeaza, ceea ce duce la vibratii si zgomote mai puternice.Operatiunea era pana acum una anevioasa, necesita 15 muncitori si din acest motiv se efectua la intervale mai rare.Noua investitie este un sistem subteran, care permite strunjirea rotilor metalice in timp ce ... citește toată știrea