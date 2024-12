Tramvaiele inca huruie asurzitor in Cluj-Napoca/Dar, vor fi "videcate", anunta Compania de Transport, cu un utilaj de peste 1,1 milioane de euro

Compania de Transport Local Cluj-Napoca care are 28 de garnituri noi de tramvai achizitionate de la Astra Arad a anuntat inca din vara acestui an ca are in vedere investii pentru interventii la bandajele (incaltamintea) rotilor de tramvai pentru reducerea huruitului acestora. Clujenii au reclamat ca noile tramvaiele sunt mult mai zgomotoase decat cele poloneze, cumparate in trecut."Tramvaiele Astra sunt achizitionate de 3-4 ani de zile. Inca sunt in garantie. Periodic avem intalniri cu ... citește toată știrea