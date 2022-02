Transformarea comunelor de langa Cluj-Napoca in sectoare ale orasului ar stopa haosul imobiliar, cred clujenii. Cum vede propunerea primarul Emil Boc

Primarul Emil Boc s-a pronuntat pe tema unei posibile reorganizatarii a municipiului, pe modelul Capitalei, prin transformarea comunelor satelit - Floresti, Apahida, Baciu, Chinteni sau Gilau in sectoare ale orasului, pentru dezvoltarea unitara a intregii zone.Astfel de propuneri, considera Boc, nu au sanse mari sa se materializare deoarece in momentul de fata, presupun referendumuri, incercate fara succes de alte administratii din tara. In schimb, primarul mizeaza pe reforma administrativa ... citeste toata stirea