La zece ani de la lansarea documentarului "Mandrie si beton" despre transformarea satului traditional din nordul Ardealului in betoane si vile, fotograful Petrut Calinescu prezinta la Cluj o expozitie despre cum s-a transformat aceasta zona in ultimul deceniu.https://cdfd.ro/wp-content/uploads/2023/06/Intro-1.mp4"Daca il cauti acasa pe taranul roman, nici azi n-ai sa-l gasesti. Tot plecat la munca in strainatate este. Si vrea sa stii asta. Esi-a lasat un mesaj pe ulita - o casa din beton cu ... citeste toata stirea