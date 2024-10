Transgenderul, care l-a dat in judecata pe Boc pentru ca este umilit, a castigat la Curtea Europeana. Primaria Cluj a refuzat sa ii emita acte de barbat

Tanarul transgender Arian Mirzarafie-Ahi a castigat procesul impotriva autoritatilor romane la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). Vineri, 4 octombrie, CJUE a decis in favoarea lui, dupa ce statul roman l-a obligat sa traiasca cu doua seturi de acte si doua identitati diferite. Arian, care are dubla cetatenie, romana si britanica, a intentat proces impotriva Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Primariei Cluj-Napoca pentru ca nu i-au schimbat in actele de identitate mentiunile ... citește toată știrea