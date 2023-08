In cele patru nopti de Untold autobuzele si troleibuzele 54N, 5N, 25N, M26, M43 si M41 vor circula toata noaptea.In perioada 03.08.2023 - 06.08.2023, pe durata desfasurarii festivalului Untold, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va suplimenta semnificativ, in anumite intervale orare, liniile de transport in comun care deservesc zona centrala. Totodata se va pune la dispozitia publicului calator, transportul de noapte prelungit pana dimineata la inceperea programului de zi. Astfel, ... citeste toata stirea