Politistii clujeni au depistat o autoutilitara care transporta lemne ilegal, in localitatea Lunca Visagului.Soferul, un barbat in varsta un barbat de 46 de ani, din judetul Bihor a fost oprit de autoritati, in data de 23 august, in jurul orei 16:30, in timp ce transporta 14,536 mc de material lemnos de esenta rasinoasa, in valoare de 3000 de lei, fara a fara a avea documentele specifice prevazute de lege pentru transport.,,Reprezentantii ISCTR au aplicat masuri legale pentru ... citeste toata stirea