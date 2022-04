Transport public cu autobuze electrice pe cea mai utilizata ruta din zona metropolitana. Primaria Cluj porneste un proiect de 12 milioane euro prin PNRR pentru a cumpara 18 autobuze nepoluante cu burduf

Un numar de 18 autobuze electrice de 18 metri lungime cu burduf ar urma sa fie cumparate in cadrul unui prin proiect initiat de Primaria Cluj-Napoca in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. Investitia se ridica la 73,4 milioane de lei si ar urma sa se faca in parteneriat cu comuna Floresti.Pe langa achizitia de autobuze electrice, proiectul Primarieiimplica si infiintarea a 18 statii de incarcare in autobaza de transport public si a altor 16 statii de incarcare rapida ce vor ... citeste toata stirea