Transport public prelungit de Revelion in Cluj-Napoca! CTP anunta programul special pentru noaptea dintre ani

CTP Cluj-Napoca a anuntat ca, in noaptea de Revelion, programul mijloacelor de transport in comun se va prelungi pe mai multe linii, pana la ora 01:30. Pe de alta parte, mijloacele de transport public pe liniile de noapte nu vor circula.Astfel, intre orele 22:00 - 01:30 urmatoarele linii vor fi operationale:autobuze 9, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 36B, 37, 38, 39, 42, 44, 47;troleibuze 1, 3, 5, 6, 25;tramvaie 100, 101.De asemenea, CTP Cluj-Napoca a transmis ca in data de 31 decembrie 2024 ... citește toată știrea