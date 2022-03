Transylvania College lanseaza un plan de ajutor ca urmare a razboiului din Ucraina

Ruxandra Mercea, directoarea scolii internationale Transylvania College, a lansat in aceasta saptamana o initiativa concreta adresata membrilor comunitatii din jurul scolii (elevi, parinti, profesori si familiile acestora), precum si refugiatilor - elevi si parinti veniti din Ucraina, pe care ii vor sprijini cu actiunile lor.Planul de actiune, lansat deja in Transylvania College, este modul prin care membrii comunitatii au ales sa-si uneasca eforturile in mijlocul unei crize umanitare. ... citeste toata stirea