Traseu turistic montan nou in Cluj, va fi deschis public peste cateva saptamani in, dupa cum spun salvamontistii, cel mai frumos punct de belvedere din Marisel: Esacla Gavrii.Un nou traseu turistic montan, despre care salvamontistii spun ca e "spectaculos", a fost pregatit pentru public de catre Serviciul Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Cluj. Acesta va fi deschis oficial in curand in zona cu cea mai cunoscuta stanca si cel mai frumos punct de belvedere din Marisel: Esacla Gavrii.Noul ... citește toată știrea