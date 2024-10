Tratamente impotriva insectelor, pe domeniul public, in Cluj-Napoca! Cand are loc actiunea

In urmatoarea perioada va avea loc o actiune pentru combaterea insectelor, in Cluj-Napoca.Concret, in perioada 21.10.2024 - 22.11.2024, intre orele 22.00-06.00 (in functie de conditiile meteorologice) se va desfasura actiunea de aplicare de tratamente fitosanitare la arborii de pe domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.Aceste tramente sunt menite sa elimine insecte precum: plosnita marmorata, tigrul platanului, molia miniera a castanului sau paianjenul rosu.In aceasta etapa de ... citește toată știrea