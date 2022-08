Tratarea caderii parului este acum posibila si in Turda

Daca observati ca parul incepe sa va cada in cantitati mari in fiecare zi, cel mai probabil va confruntati cu alopecie (caderea parului), acesta fiind un motiv intemeiat pentru care ar trebui sa luati legatura cu un dermatolog. Caderea parului are mai multe cauze posibile si nu poate fi prevenita, in majoritatea cazurilor. Insa are rezolvare, daca ajungeti din timp la un dermatolog!Caderea parului (alopecia) poate afecta doar scalpul sau intregul corp si poate fi temporara sau permanenta. ... citeste toata stirea