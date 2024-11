Traversarea strazii devine o provocare la Cluj! Un sofer din Polonia nu a bagat in seama un om care incerca sa treaca drumul - VIDEO

Camerele de bord montate pe masinile clujenilor au surprins, in ultimele zile, mai multe momente in care pietonii, angajati in traversarea strazii pe o trecere de pietoni, sunt aproape loviti de autoturisme care nu vor sa acorde prioritate.Un astfel de caz a fost surprins si ieri pe o strada din oras, atunci cand un sofer care conducea o masina cu numere ... citește toată știrea