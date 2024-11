,,Treaba facuta de mantuiala/Praf in ochii clujenilor" - Strazile din centrul Clujului, modernizate anul trecut, sunt din nou in santier - FOTO

Civivii clujeni trag un semnal de alarma, dupa ce strazile din centrul Clujului au intrat iar in reparatii, desi au fost modernizate anul trecut.Acestia mentioneaza ca, desi renovarile s-au intins pe o perioada semnificativa de timp, lucrurile nu sunt inca ideale.Mai mult, clujenii sunt ingrijorati de felul in care administratia locala se va organiza in cazul proiectelor uriase propuse la Cluj, daca si in cazul celor mai mici exista probleme.,,Va amintiti, dragi cetateni ai Clujului, ce ne ... citește toată știrea