Trebuie aplicata saptamana de lucru de patru zile? Ce prevede Codul Muncii

Saptamana de lucru de patru ore se aplica in alte tari si multi doresc acest lucru si in Romania.Pana acum Islanda, Spania, Marea Britanie si Japonia au testat sau vor sa testeze programul de lucru de patru zile pe saptamana, informeaza un comunicat al companiei EY Romania.Cum se poate implementa saptamana de patru zile in RomaniaIn ceea ce priveste Romania, reprezentantii EY Romania sustin ca, recent, a fost inregistrat la Senat un proiect de lege de modificare a Codului Muncii prin care se