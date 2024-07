,,Trebuie sa ma apuc de pozat de acum?" Cum a reusit un sofer din Cluj sa rezolve problema dupa ce si-a gasit masina zgariata in parcarea unui mall

Un sofer din Cluj s-a ,,trezit" cu masina zgariata in parcarea de la Vivo Mall pe data de 12 iulie, in jurul orei 19:30. Vinovatul a plecat de la locul faptei fara sa lase vreun numar de telefon.Clujeanul a fost inspirat, parca simtind ca se va intampla ceva, si a facut poze masinilor parcate langa locul unde si-a lasat autoturismul.Acesta a publicat o postare pe Facebook pe un grup destinat soferilor in care a povestit intamplarea.,,Data ... citește toată știrea