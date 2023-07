Clujenii care se aflau in statia de autobuz din Piata Avram Iancu, cea din fata Cinematografului Florin Piersic, nu au ramas impasibili la un caz dramatic observat.Cei care au ajuns in statia de autobuz, miercuri, in jurul orei 17.15, au cazut un copil inert, prabusit sub banca din statie.Pentru ca pustiul nu raspundea, oamenii s-au mobilizat rapid si au ... citeste toata stirea