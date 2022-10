Trecerea la ora de iarna 2022 se face in aceasta luna. Ceasul se da cu o ora inapoi

Trecerea la ora de iarna 2022 se face in ultimul weekend din luna octombrie, adica in noaptea de 29 spre 30 octombrie 2021, sambata spre duminica. Atunci, ceasul se da cu o ora inapoi, iar ora 4:00 va deveni ora 3:00.Astfel, ziua de 30 octombrie 2022 devine cea mai lunga zi a anului, cu 25 de ore.Sistemul cu ora de vara/ora de iarna a fost adoptat de tarile europene in secolul trecut, pentru a economisi energie, mai ales in perioada razboiului sau a crizelor de pe piata petrolului aparute ... citeste toata stirea