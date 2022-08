Trei anexe gospodaresti au fost mistuite in aceasta dimineata intr-un incendiu in Cluj

Trei anexe gospodaresti au fost mistuite in aceasta dimineata intr-un incendiu in localitatea Catun Somesu Cald.La fata locului au intervenit pompierii din Gilau si Cluj-Napoca. Flacarile au cuprins o bucatarie de vara, o magazie si o pivnita dintr-o gospodarie situata in localitatea Catun Somesul Cald, din comuna Somesul Cald. Alerta a fost data la ora 4 dimineata, iar la fata locului au fost dislocate doua autospeciale de medie capacitate, doua autospeciale pentru interventie rapida si ... citeste toata stirea