Trei ani de inchisoare cu executare pentru furtul unui telefon de 4.000 de lei, sentinta a dat-o in urma cu cateva zile Judecatoria Cluj-Napoca.Fapta a avut loc in dimineata de 6 mai 2023, dupa ce persoana vatamata a petrecut in mai multe localuri publice din zona strazii Piezisa iar dimineata in jurul orei 6 s-a deplasat in statia de transport public aflata pe Calea Manastur, vis-a-vis de centru comercial Platinia, cu intentia de a se deplasa spre locuinta. In timp ce astepta in statie, ... citește toată știrea