Trei ani de inchisoare cu suspendare pentru un dealer de droguri din Cluj. Isi vindea "marfa" in mai multe orase din judetele Cluj si Alba

Un dealer de droguri din Cluj s-a ales cu o pedeapsa usoara, pentru ca vindea substante interzise pe raza judetelor Cluj si Alba.Barbatul a primit inchisoare cu suspendare, dar cu obligatia de a efectua 120 de zile de munca in folosul comunitatii , dupa ce a fost prins de politistii de la IPJ Alba in timp ce vindea droguri in Aiud. Decizia Tribunalului din Alba vine dupa ce barbatul a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei.Dealer-ul isi vindea "marfa" in mai multe orase din judetele ... citeste toata stirea