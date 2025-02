Trei ani de inchisoare cu suspendare pentru un sofer care a provocat un accident mortal in Cluj in urma cu patru ani.Un sofer care in 2021 a provocat un accident mortal neadaptand viteza la conditiile de drum si intrand pe contrasens unde s-a izbit de o alta masina, accident soldat cu un deces la fata locului, a fost condamnat vineri la trei ani de inchisoare cu suspendare de catre Judecatoria Cluj-Napoca.Accidentul rutier s-a produs pe DN I F E8 1 , pe un sector de drum fara denivelari, ... citește toată știrea