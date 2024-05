Trei ani si cinci luni de inchisoare cu executare pentru talharie calificata a primit un recidivist din Gherla care a spart o casa de bani ca sa ii joace la "pacanele".Fapta s-a petrecut in 13 decembrie anul trecut iar autorul a fost trimis in judecata dupa doua saptamani; dupa cateva luni doar, in urma cu cateva zile, a venit si pedeapsa data de instanta.Anchetatorii l-au acuzat de talharie calificata, amenintare si influentare a declaratiilor. In sarcina inculpatului s-a retinut ca in 13 ... citește toată știrea