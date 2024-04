Trei barbati din Campia Turzii si Timisoara au fost retinuti la Cluj, ieri, si acuzati de distrugere si violare de domiciliu, ar fi incendiat o masina

Trei barbati din Campia Turzii si Timisoara au fost retinuti la Cluj, ieri, si acuzati de distrugere si violare de domiciliu.E vorba de trei barbati cu varste intre 22 si 38 de ani, retinuti ieri de politistii Serviciului de Investigatii Criminale din Cluj si de politistii din Huedin. Anchetatorii arata ca in 9 aprilie, dimineata in jurul orei 2.30, Politia din Huedin a fost sesizata despre faptul ca pe strada Horea din oras un autoturism care se afla parcat in interiorul unei curti a fost ... citește toată știrea