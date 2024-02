Trei barbati, prinsi in flagrant in Marasti! Au furat mai multe colete depozitate in easybox

Trei hoti, prinsi in flagrant in Cluj-Napoca! Au furat colete de la un easybox situat pe strada Bucuresti."In fapt, in noaptea de 6/7 februarie, in cadrul activitatilor operative derulate de politistii Sectiei 3 Politie Cluj-Napoca, alaturi de cei ai Sectiei 2 Politie, cei trei barbati au fost prinsi in flagrant, dupa ce ar fi scos din functiune sistemul de supraveghere video montat la un ansamblu de cutii securizate in care erau depozitate diverse colete (easybox), unde ar fi fortat si ... citește toată știrea