Probleme grave la Cluj, unde trei angajati au fost surprinsi in timp ce consumau alcool la munca, doi dintre ei abandonand total postul, fiind gasiti direct la bar in timpul serviciului. S-au deschis mai multe dosare penale de catre politistii de la transporturi, in urma neregulilor gasite.Pentru ca nu are cine sa ii inlocuiasca unii angajati au ajuns sa vina la serviciu in stare de ebrietate. Sindicalistii CFR ofera explicatii, dand vina pe subfinantarea sistemului, dar si pe numarul redus de ... citeste toata stirea