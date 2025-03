Trei clujeni au fost arestati si acuzati de trafic de droguri, ar fi vandut "cristal", unul inclusiv in cadrul frizeriei sale.Vineri procurorii DIICOT Cluj au dispus retinerea a 3 inculpati cu varstele de 26, 32 si 41 de ani, cercetati pentru savarsirea infractiunii de efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Din probatoriul administrat a rezultat ca, in perioada februarie 2023 - februarie 2025, inculpatul in varsta de 26 de ani a procurat, ... citește toată știrea