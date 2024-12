Trei clujeni au furat un scuter din fata unui bloc si l-au vandut pentru 500 de lei. Toata "aventura", surprinsa de camerele de supraveghere

Magistratii de la Judecatoria Huedin au dispus marti, 3 decembrie, inceperea judecatii intr-un dosar in care trei clujeni sunt acuzati de savarsirea unor infractiuni grave: furt calificat, conducerea unui vehicul fara permis si tainuire.Conform rechizitoriului, in seara de 31 martie 2024, in jurul orei 22:38, doua persoane au furat un scuter electric parcat in fata unui bloc din Huedin. Cei doi au fost surprinsi de camerele de supraveghere stradale, deplasandu-se pe scuter in directia ... citește toată știrea