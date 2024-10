Trei clujeni retinuti pentru trafic de droguri, ar fi vandut droguri in Cluj si Bistrita pentru sume de pana la 7.000 de lei

Trei clujeni cercetati pentru trafic de droguri, ar fi vandut droguri in Cluj si Bistrita pentru sume de pana la 7.000 de lei.Politistii antidrog si procurorii DIICOT Cluj au documentat activitatea infractionala a trei persoane cu varste de 23, 25 si 29 de ani, cercetate sub aspectul savarsirii infractiunii de efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile a avea efect psihoactive. In sarcina uneia dintre acestea s-a retinut si comiterea infractiunilor de trafic de droguri de ... citește toată știrea