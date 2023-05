Politistii din Dej au retinut trei barbati, care au fost depistati in flagrant cu 769.400 de tigarete netimbrate. Acestia au fost arestati preventiv pentru 30 de zile.La data de 10 mai, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au intervenit intr-o hala situata in zona strazii Dumbrava Rosie, dupa o sesizare. Acestia au depistat un autoturism si o autoutilitara, in proximitatea carora se aflau 3 barbati care manipulau o cutie.In continuare, politistii au identificat persoanele in cauza, ... citeste toata stirea