Trei copii au furat capacul de cristelnita din biserica Sfantul Mihail din centrul Clujului si l-au vandut la fier vechi, chiar in saptamana Pastelui.Politia a identificat minorii care in duminica de Paste au facut dezordine in Biserica Sfantul Mihail din Cluj-Napoca si au furat capacul din cupru al cristelnitei, a transmis preotul paroh si prim-protopopul Attila Laszlo, aseara, catre agentia ungara de presa MTI.Ancheta realizata de politisti a relevat ca in biserica romano-catolica din ... citeste toata stirea