Trei decedati in curtea unei case aseara in Cluj-Napoca

O familie a fost gasita decedata in curtea casei, aseara in Cluj-Napoca.Politia a precizat pentru actualdecluj.ro ca aseara in jurul orei 22, Politia Municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata prin apel la numarul de urgenta 112 despre faptul ca o familie nu mai raspunde la apeluri. Echipa operativa sosita la fata locului a gasit trei persoane decedate, in curtea imobilului. Este vorba de doi barbati de 76 de ani, respectiv 46 de ani si de o femeie de 74 de ani. Trupurile neinsufletite au fost ... citește toată știrea