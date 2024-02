Trei hoti care furau colete in Cluj dintr-un easy box din cartierul Marasti, prinsi de politisti

"La data de 7 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Cluj-Napoca au dispus retinerea a trei barbati, cercetati sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat. Activitatea infractionala a fost documentata in cadrul unei operatiuni de prindere in flagrant a celor banuiti. In fapt, in noaptea de 6/7 februarie, in cadrul activitatilor operative derulate de politistii Sectiei 3 Politie Cluj-Napoca, alaturi de cei ai Sectiei 2 Politie, cei trei barbati au fost prinsi in ... citește toată știrea