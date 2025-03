Trei hoti din Cluj, printre care si un adolescent de 16 ani, retinuti de politisti! Au furat scule electrice de la o scoala si din curtile oamenilor VIDEO

Trei hoti din Cluj au ajuns in spatele gratiilor fiind acuzati de doua fapte de furt calificat. Cei trei tineri cu varste cuprinse intre 16 si 25 de ani au intrat initial in noaptea de 9 spre 10 martie in curtea unei casei din comuna Calatele, de unde, prin fortarea sistemului de inchidere, ar fi sustras doua motofierastraie, cauzand un prejudiciu de aproximativ 2.000 de lei.Prada nu le-a ajuns asa ca, ulterior, in noaptea de 10/11 martie, ar fi intrat prin efractie in camera tehnica a unei ... citește toată știrea