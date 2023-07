Trei licee din Cluj s-au clasat in topul primelor 5 licee din tara dupa medie, compus exclusiv din institutii de invatamant care au avut o rata de promovare la BAC de 100% in acest an. Vorbim despre Colegiul National "Emil Racovita", Liceul Teoretic "Avram Iancu" si Liceul Teoretic "Nicolae Balcescu".Toti candidatii din 27 de licee din tara au promovat examenul national de Bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie, potrivit datelor bacplus.ro. Mentionam ca in aceasta lista au fost luate in ... citeste toata stirea