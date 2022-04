Trei magazine inchise temporar, un al patrulea inchis o jumatate de an si amenzi de zeci de mii de euro - asa arata rezultatele unui control al Protectiei Consumatorului in Dej si Gherla.In total comisarii OPC au dat sapte amenzi, in valoare de 165.000 de lei, adica 33.000 de euro, si au oprit definitiv de la comercializare produse si preparate in valoare de aproape doua mii de euro. In plus, pentru trei operatori economici a fost dispusa masura de oprire temporara a prestarii de servicii ... citeste toata stirea