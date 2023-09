Pompierii de la Detasamentul Turda intervin in aceste momente la accidentul rutier din Luna unde, din primele informatii, sunt trei autoturisme avariate. Echipajul SAJ a preluat doi barbati, care sunt evaluati in aceste momente. Ambii sunt constienti si cooperanti, transmite ISU Cluj."La data de 29 septembrie a.c., in jurul orei 12.10 a fost inregistrat un accident rutier pe DN15 - E60, in localitatea Luna.La fata locului, din primele verificari efectuate, politistii au constat ca un barbat ... citeste toata stirea