Un accident in care au fost implicate trei masini s-a produs pe strada Campiei, din Turda.Pompierii de la Detasamentul Turda au intervenit luni seara, in jurul orei 21.00, la un accident rutier petrecut pe strada Campiei din Turda."Echipajele noastre au gasit la fata locului trei autoturisme avariate, dintre care unul rasturnat. In autoturismul rasturnat se afla incarcerat un tanar de aproximativ 18 ani. Acesta a fost extras de pompieri si predat echipajelor medicale. La o prima evaluare, ... citeste toata stirea