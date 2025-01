Trei masini implicate intr-un accident in Valcele, pe sensul Turda-Cluj. Circulati cu prudenta, mai ales in conditiile de polei de astazi din Cluj VIDEO

Accident cu trei masini la Valcele, judetul Cluj: Traficul s-a reluat normal spre TurdaUn accident rutier a avut loc in aceasta seara pe raza localitatii Valcele, judetul Cluj, pe sensul de mers Turda - Cluj. In incident au fost implicate trei autoturisme. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, doar pagube materiale, masinile fiind serios avariate.Politia a intervenit rapid la fata locului pentru a evalua situatia si a asigura desfasurarea traficului in conditii de siguranta."Este vorba ... citește toată știrea