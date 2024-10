Trei masini implicate intr-un accident la Cluj. O fetita de 7 ani si un barbat de 35 de ani, transportati de urgenta la spital FOTO

Accident rutier in localitatea Cuzdrioara, Cluj: doua persoane, intre care o fetita de 7 ani, transportate la spitalPompierii Detasamentului Dej au intervenit in aceasta seara la un accident rutier care a avut loc pe raza localitatii Cuzdrioara, judetul Cluj. In coliziune au fost implicate trei autoturisme, insa, din fericire, nu au existat victime incarcerate.In urma evaluarilor medicale de la fata locului, o minora de 7 ani si un barbat de aproximativ 35 de ani au fost transportati la ... citește toată știrea