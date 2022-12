Trei masini, implicate intr-un accident la limita judetului Cluj. Soferul vinovat era sub influenta substantelor interzise si a fugit de la locul faptei

Un accident in care au fost implicate mai multe autoturisme s-a produs vineri, 9 decembrie, seara, in jurul orei 22:30, intre localitatile Luncani si Hadareni, la limita judetului Cluj cu Mures.Un tanar de 29 de ani a incercat sa depaseasca un alt autovehicul printr-un loc nepermis, acrosandu-l in timpul manevrei. In urma impactului, cele doua masini au ricosat intr-un autoturism care circula regulamentar pe contrasens. Mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Tanarul ... citeste toata stirea