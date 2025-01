Trei masini implicate intr-un accident pe strada Oasului din Cluj. Un tanar de 16 ani, evaluat de echipajul SMURD FOTO

Accident Rutier pe Strada Oasului din Cluj-Napoca: Tanar de 16 ani evaluat de SMURDPompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier care a avut loc pe strada Oasului din Cluj-Napoca. Potrivit informatiilor preliminare, trei autoturisme au fost implicate in coliziune. Din fericire, nu au fost raportate victime incarcerate.Un tanar in varsta de 16 ani este evaluat la fata locului de catre echipajul SMURD de terapie ... citește toată știrea