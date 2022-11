Trei minori transportati la spital, dupa ce soferita unei masini din Turda a patruns pe sensul opus de mers

O soferita de 33 de ani din municipiul Turda a patruns cu masina pe sensul opus de mers pe Calea Victoriei din Turda, intrand in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 20 de ani care circula regulamentar.Din primele informatii, in urma impactului violent, trei minori aflati in autoturismul condus de femeie au fost transportati la spital pentru mai multe investigatii de specialitate."La data de 25 noiembrie a.c., in jurul orei 20.00 politistii au fost sesizati pentru a interveni la ... citeste toata stirea