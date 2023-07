Trei persoane au fost retinute de DIICOT in legatura cu modul in care mai multi oameni cu dizabilitati erau tinuti in subsolul unui azil din localitatea Bardesti, judetul Mures, administrat de Asociatia "Re-Min".Conform DIICOT, in anul 2020, inculpatii au constituit un grup infractional in scopul savarsirii infractiunii de trafic de persoane, urmarind astfel obtinerea unor foloase patrimoniale de pe urma exploatarii unor victime, persoane varstnice ori cu dizabilitati, prin incasarea, sub ... citeste toata stirea