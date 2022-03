Trei proiecte romanesti, dintre care unul al unei artiste din Cluj, la festivalul Foto Wien, care reuneste 140 de expozitii si 300 de evenimente

A doua editie a festivalului international de fotografie Foto Wien din Viena, cu peste 140 de expozitii si 300 de evenimente cu tema fotografia de arta, are loc de ieri pana la sfarsitul lunii, in capitala Austriei.Festivalul face parte din reteaua European Month of Photography (EMOP) si prezinta fotografia artistica in muzee, in galerii vieneze, in off-spaces si spatii alternative de expozitie si in institute culturale. Trei proiecte distincte cu participare artistica romaneasca au loc in ... citeste toata stirea